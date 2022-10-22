Андрей Талалаев назвал топ режиссёров кинематографа

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев выделил лучших для себя режиссёров кинематографа.
«Я готов смотреть любой продукт, в котором есть смысл. Главное, чтобы я его понимал. До совсем авторских фильмов, наверное, ещё далековато, но, пересекая отметку в 50, уже хочется чего-то, помимо Бодрова — фильмы, где и второй, и третий смысл заложен.
Есть фраза, которая со мной с юности: «Потуги на Феллини». Не так много режиссёров, у которых ты можешь увидеть несколько секунд фильма и понять, чей это почерк. Мне нравятся люди, которые узнаваемы. Поэтому, конечно, Феллини. Назову Юрия Быкова — это как раз к вопросу про второй и третий смысл.
Ну и от Гайдая никуда не уйдёшь. Есть вещи, которые были и будут всегда: юмор, сарказм, ирония — без таких фильмов не будет движения вперёд. Когда их смотришь, то учишься смеяться над ошибками — не только на экране, но и над своими», — приводит слова Талалаева Sport24.
Под руководством Талалаева «Торпедо» провело две игры. В РПЛ команда проиграла «Локомотиву» (0:1), а в Кубке России обыграла ЦСКА (1:0).
Видео: Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
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