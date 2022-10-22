Экс-игрок ЦСКА Бохинен высказался о решении Норманна остаться в России

Бывший полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен, ныне выступающий за «Салернитану», поделился мнением о решении хавбека «Динамо» Матиаса Норманна остаться выступать в России.



«Слишком сложно что-то говорить по этому поводу. Я не знаю, как обстоят дела наверняка. В моём случае я не хотел возвращаться в Россию, но на это было несколько причин», — приводит слова Бохинена Nettavisen.



Напомним, Норманн перешёл из «Ростова» в московское «Динамо» в начале сентября текущего года. В связи с этим футболист был отстранён от выступлений за сборную Норвегии. В нынешнем сезоне 26-летний норвежский полузащитник принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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