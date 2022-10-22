Андрей Талалаев рассказал, как занимается саморазвитием

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о тренингах по саморазвитию и личной эффективности.

«Сказал журналисту, что начал работать над управлением гневом 25 лет назад? Я говорил о тренингах по саморазвитию и личной эффективности, по влиянию, управлению и мотивации, а зацепились только за гнев. Управление эмоциями — это только маленькая часть, которая проходит короткой линией в любом тренинге. В тренингах на тему: как быть эффективным лидером — сплотить команду, мотивировать на достижение результата футболистов, себя, тренерский и административный штаб — на управление эмоциями выделяют всего пару часов. Просто журналистам захотелось зацепиться за этот пункт.



Я всё время занимаюсь саморазвитием: как только появляется время, стараюсь уделить внимание тому, что поможет достичь максимального результата. Если мы говорим о саморазвитии как о проблеме, то да: я этим занимаюсь. Если об управлении эмоциями — это получается иногда и по чуть-чуть», — приводит слова Талалаева Sport24.

Талалаев возглавил «Торпедо» 13 октября. Последним место работы специалиста до этого был «Ахмат», который уволил тренера в сентябре 2022 года.

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