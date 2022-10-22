Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррера: стыдно за решение сборной Нидерландов не включать Промеса в заявку на ЧМ-2022

Каррера: стыдно за решение сборной Нидерландов не включать Промеса в заявку на ЧМ-2022
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о невключении нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на чемпионат мира по футболу 2022 года.

«Если учитывать голы и передачи Промеса с начала сезона, то стыдно за решение сборной Нидерландов не включать его в заявку на ЧМ-2022», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. На групповом этапе турнира сборная Нидерландов сыграет с командами Катара, Эквадора и Сенегала. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Новость по теме
Сергей Юран высказался о непопадании Квинси Промеса в заявку Нидерландов на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022