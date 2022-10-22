Голкипер «Факела» рассказал о желании сыграть за сборную России
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Голкипер воронежского «Факела» Алексей Городовой рассказал, что хотел бы сыграть за сборную России.
«Мечта о сборной России? Конечно. Если будешь работать, то всё осуществимо. Мишаня Кержаков в 35 лет, по‑моему, попал в сборную. Юра Дюпин тоже после 30 вызывался. Так что у меня ещё всё впереди. Если буду играть качественно, хорошо, то, возможно, и получу вызов в сборную. Думаю, что у многих мечта оказаться там.
Конечно, хотелось бы выйти сыграть. Потом детям рассказывать об этом. Это же круто, когда вся страна за тебя болеет и переживает», — приводит слова Городового «Матч ТВ»
Алексею Городовому 29 лет. Он пришёл в «Факел» на правах свободного агента в январе 2022 года. Ранее голкипер принадлежал «Рубину», но отправлялся в аренды.
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