Мостовой — о матче с «Локомотивом»: я немного на стороне «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.



«В последний месяц часто говорят про Йокановича. Я с первого дня говорил, что ожидать быстрого результата не стоит. Тяжело повторить третье место. Но команда нормально играет.



Мне видится ничейный результат в матче с «Локомотивом». Но я немного на стороне «Динамо». Как мне кажется, они выиграют в один мяч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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