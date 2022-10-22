Певица Zivert: сейчас футбол совсем другой. Меньше болельщиков и ярких эмоций на трибунах

Популярная певица Юлия Зиверт (Zivert) поделилась мнением о российском футболе.

«В первый раз на стадионе я оказалась со своим продюсером Богданом. Он болеет за «Локомотив» уже почти 20 лет. Именно он показал мне всю эту атмосферу. Это был 2018 год, тот «золотой матч» с «Зенитом», когда «Локомотив» стал чемпионом. Это был такой сильный матч, столько энергии со всех сторон. Меня «мурашило», я думала: «Блин, как всё это мощно!»



До этого, в юном возрасте, я часто тусила с фанатами, которые ездили на стрелки, я ездила с камерой и снимала эти стрелки, но именно футбольной атмосферы там не было. Ребята, кстати, гоняли как раз за «Локомотив». Когда мы с Богданом встретились, выяснилось, что он за «Локо» очень давно болеет. Интересное совпадение.



Сейчас, конечно, футбол совсем другой. Меньше болельщиков, ярких эмоций на трибунах. Но я здесь для того, чтобы люди приходили на стадион, поддерживали любимую команду», — сказала Зиверт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Наиде Саидовой.