Саба Сазонов рассказал, в каком случае «Динамо» одержит победу над «Локомотивом»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

«К «Локомотиву» надо подойти спокойно, играть максимально сконцентрированно. Если будем играть всей-всей командой, то обязательно победим», — сказал Сазонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Локомотив» — на 13-й строчке, у железнодорожников 12 баллов. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (33 очка).

Видео: Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22

Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!