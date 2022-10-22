«Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 22 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Александр Богданов (Верея). В роли резервного рефери выступит Александр Машлякевич (Москва).



«Краснодар» набрал 21 очко в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).