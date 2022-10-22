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Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Локомотив» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Локомотив» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 22 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» сыграет с «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов (оба — Краснодар). В роли резервного рефери выступит Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Динамо» набрало 20 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).

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