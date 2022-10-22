Тен Хаг: я должен принимать решения в интересах клуба, репутация игрока не имеет значения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал своё решение отстранить нападающего команды Криштиану Роналду от тренировок с основным составом.
«Своими действиями я не хотел показать игрокам, кто здесь главный, дело не в этом. Дело в клубе. Я должен принимать все решения в интересах клуба и в интересах команды. Это моя работа, поэтому не имеет значения, что это за игрок и какая у него репутация. Я всегда выбираю команду, у которой, по моему мнению, наибольшее количество шансов на победу», — сказал голландский специалист на пресс-конференции перед матчем с лондонским «Челси».
Ранее стало известно о том, что Роналду был оштрафован и выведен из состава «красных дьяволов» за самовольный уход с матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до финального свистка. Португалец не сыграет с «Челси».
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