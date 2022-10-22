Вратарь «Динамо» Лещук рассказал о разговоре внутри команды

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что внутри команды состоялся разговор по поводу неудачной серии.

«На этой неделе был разговор. Такой неожиданный, спонтанный, на теории он произошёл. Несколько человек высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться…



При тренерах? Да, с тренерским штабом. Все друг друга поняли, в позитивном ключе поговорили. Хорошо, что тренерский штаб тоже готов разговаривать спокойно и прислушиваться к игрокам. В свою очередь, мы должны делать всё, чтобы тренера не подводить. Потому что хорошо, когда тренер слышит игроков и пытается нас понять.



Кто был инициатором? Я вообще не участвовал в нём. Сидел, молчал. Оставим это в нашей раздевалке. Просто был разговор. Несколько человек были инициаторами», — приводят слова Лещука «Известия».

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 13-го тура. У команды Йокановича 20 набранных очков.