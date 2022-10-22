Лещук отреагировал на перестановки в «Локомотиве» перед дерби

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» в условиях перестановок в стане соперников. Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

«У нас качество игроков достаточно хорошее. Так что независимо от того, что происходит в «Локомотиве», мы должны выходить и играть в свой футбол, добиваться положительного результата», — приводят слова Лещука «Известия».

«Динамо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 13 проведённых матчей. У команды Йокановича 20 набранных очков. «Локомотив» набрал 12 баллов и занимает 13-е место.