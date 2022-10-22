Игорь Лещук: при Йокановиче вратари стали более раскрепощёнными

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал об изменениях в работе вратарей с новым тренерским штабом.

«Сейчас мы больше ориентированы на розыгрыш, вратари при Славише стали более раскрепощёнными. На тренировках чаще играем с полевыми игроками в квадрат. Йоканович просит разыгрывать мяч, но при этом играть надёжно — если не видим продолжения розыгрыша, тогда можно выбить вперёд, но, конечно, с адресатом. При Сандро было так, что, хоть он и просил розыгрыш, мы практически всегда выбивали далеко мяч и не разыгрывали.

Я рад каждой своей игре. Когда играю, настраиваюсь всегда по максимуму. Но и Антон в целом не даёт поводов для смены его в чемпионате. Решает всегда тренерский штаб. Им виднее», — приводят слова Лещука «Известия».

Лещук в этом сезоне провёл четыре матча в Кубке России, пропустив шесть мячей.