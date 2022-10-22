Дмитрий Сенников назвал фаворита в матче «Локомотив» — «Динамо»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Сложно выделить фаворита в матче «Локомотив» — «Динамо». Но, наверное, предпочтительнее выглядят динамовцы — всё же находятся выше в турнирной таблице. Они здорово играют в атаке и много забивают. «Динамо» точно доставит проблем сопернику.
Что касается «Локомотива», видно, что в команде произошли изменения. Стали играть сдержаннее, исходя из результата: не бегут вперёд, осторожно играют в обороне. Обеим командам важно сейчас набирать очки», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.
- 22 октября 2022
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