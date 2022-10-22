Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франк Рибери рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру

Франк Рибери рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери прокомментировал завершение профессиональной карьеры.

«На прошлой неделе я думал о завершении карьеры, но не считал, что полностью готов к этому. Три месяца назад я чувствовал себя хорошо. Это была отличная предсезонная подготовка, но потом возникли первые боли в колене. В матче Серии А с «Ромой» я играл с болью. Я не хрупкий человек, но следующие два дня не мог двигаться. Врачи сказали, что ситуация очень серьёзная. Я пытался восстановиться, не мог поверять, что это заставит меня уйти. Я хотел сам решить, когда всё завершится.

Вчера я посмотрел видео о своей карьере и заплакал. Я чувствительный человек, у меня есть сердце. Я знал, что этот день настанет, но всё вышло плохо. Слишком быстро. От этого только больнее», — приводит слова Рибери La Gazzetta dello Sport.

Новость по теме
Кан: Рибери — один из величайших футболистов в истории. Он олицетворял изысканность
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022