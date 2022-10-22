Хави рассказал, почему поставил Алонсо на позицию центрального защитника

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, почему решил поставить Маркоса Алонсо на позицию центрального защитника.

«Важны физические данные, он быстрый и выигрывает много единоборств. Он очень хорошо подбирает мяч и является левшой, что очень важно. У него есть много качеств, из-за которых мы поставили его на эту позицию», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» (25 очков) после 10 проведённых матчей занимает второе место в турнирной таблице Примеры сезона-2022/2023. В ближайшем туре команда Хави встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Матч на стадионе «Спотифай Камп Ноу» состоится в воскресенье, 23 октября. Начало игры — в 22:00 мск.

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