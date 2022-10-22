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ФИФА объявила о новой реформе, целью которой является регулирование трансферов

ФИФА объявила о новой реформе, целью которой является регулирование трансферов
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Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о новой реформе, целью которой является повышение контроля над футбольными трансферами игроков.

«Реформа регулирования международных трансферов посылает чёткий сигнал: ФИФА привержена защите целостности игры и обеспечению органичного функционирования футбольной пирамиды в духе солидарности и прозрачности.

Футболу необходимо создать систему трансферов, основанную на подотчётности и поддерживающую справедливое перераспределение на всех уровнях игры», — приводит заявление Инфантино официальный сайт ФИФА.

Правила, которые вступят в силу 16 ноября 2022 года, представляют собой свод норм, в соответствии с которыми Координационный центр ФИФА будет заниматься централизацией, обработкой и автоматизацией платежей между клубами, что должно способствовать финансовой прозрачности и честности в рамках международной трансферной системы.

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