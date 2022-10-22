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Бывший футболист сборной Японии Масато Кудо скончался в возрасте 32 лет

Бывший футболист сборной Японии Масато Кудо скончался в возрасте 32 лет
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Бывший нападающий сборной Японии и «Тегевахаро Миядзаки» Масато Кудо ушёл из жизни в возрасте 32 лет, сообщается на официальном сайте клуба.

Кудо не стало вчера, 21 октября. Причины смерти не сообщаются.

«Наш дорогой друг Масато Кудо скончался. От имени клуба я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые поддерживали Кудо всё это время. Кудо — опытный футболист, который вызывался в сборную Японии. Несмотря на это, он никогда не был высокомерным и заботился не только о себе, но и о товарищах по команде, клубе и болельщиках. Он стал настоящим воплощением искренности», — отметил президент «Тегевахаро Миядзаки» Кейт Нимура.

В 2013 году Кудо провёл четыре матча за сборную Японии и отметился двумя забитыми мячами.

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