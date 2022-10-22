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Павлюченко: если Карпин решит вызвать Кокорина в сборную России, то я двумя руками за!

Павлюченко: если Карпин решит вызвать Кокорина в сборную России, то я двумя руками за!
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Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался на тему возможного возвращения нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в сборную России.

«Если Саня Кокорин будет забивать и играть всё время — при этом будет полезным своей команде — то почему бы и не вызвать его в сборную России. Если Карпин посчитает, что он может помочь, и решит вызвать, я только двумя руками за! Мне было бы интересно, чтобы он приехал: заодно посмотреть, как он выглядит», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Александр Кокорин, арендованный «Арисом» у итальянской «Фиорентины», в текущем сезоне выходил на поле в шести матчах чемпионата Кипра и забил три гола.

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