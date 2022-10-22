Роналдо: Месси заслуживает победы на ЧМ-2022, но без моей поддержки

Бывший бразильский футболист Роналдо признался, что не хотел бы победы сборной Аргентины и нападающего Лионеля Месси на предстоящем чемпионате мира в Катаре.



«Хочу ли я, чтобы Месси выиграл мундиаль? Если он будет выступать за Испанию, то да. Соперничество между Бразилией и Аргентиной имеет длинную историю. У нас были невероятные битвы на поле, но мы всегда относились друг к другу с уважением, и это самое прекрасное в футболе.



Но не стоит думать о победе Аргентины на чемпионате мира. Заслуживает ли её Месси? Конечно, заслуживает, но без моей поддержки. Он мне нравится, и он поймёт меня. Я уверен, он бы чувствовал то же самое», — приводит слова Роналдо The Guardian.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?