«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду бесплатно из-за отсутствия интереса к нему

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово бесплатно отпустить португальского нападающего команды Криштиану Роналду ввиду отсутствия заинтересованности в его трансфере со стороны других клубов, сообщает ESPN.

Также, по информации источника, никто из потенциальных претендентов на Роналду не захотел подписывать португальца даже на бесплатной основе из-за высокой заработной платы форварда. Летом в нападающем сборной Португалии были заинтересованы «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и несколько турецких клубов, но трансфер так и не был осуществлён.

В «Юнайтед» надеются на то, что Роналду результативно сыграет на чемпионате мира по футболу в Катаре, что должно способствовать повышению интереса к португальцу. Также «красные дьяволы» готовы отпустить скандальную звезду в аренду до конца сезона в зимнее трансферное окно. Контракт португальца с английским клубом истекает в конце сезона.

Ранее Роналду оказался в центре скандала после того, как самовольно покинул скамейку запасных команды во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0).

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