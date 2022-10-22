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«Краснодар» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Краснодар» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ
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В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов. Результативную передачу отдал нападающий «быков» Джон Кордоба. На 48-й минуте хавбек «Пари Нижнего Новгорода» Мамаду Майга получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Позже поле покинул защитник хозяев Никита Каккоев. В компенсированное время встречи «Краснодар» укрепил преимущество в счёте — гол забил Кордоба.

«Краснодар» набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (33).

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
22 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Ахметов – 17'   0:2 Кордоба – 90+8'
Удаления: Майга – 48', Каккоев – 90+2' / нет
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