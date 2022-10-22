«Краснодар» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов. Результативную передачу отдал нападающий «быков» Джон Кордоба. На 48-й минуте хавбек «Пари Нижнего Новгорода» Мамаду Майга получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Позже поле покинул защитник хозяев Никита Каккоев. В компенсированное время встречи «Краснодар» укрепил преимущество в счёте — гол забил Кордоба.
«Краснодар» набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (33).
- 22 октября 2022
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