Сестра Криштиану Роналду сравнила брата с распятым Иисусом Христом

Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сравнила своего брата с распятым Иисусом Христом.
«Мой брат, мой мальчик, мой воин, тот, кто ушёл из дома со слезами и болью, которую знают только близкие ему люди, тот, кто построил замок из камней. А грешники, враги, судьи, не построившие и трети того, что он построил, — это те самые камни… Они нечестивые, они — камни, из которых он строил.
В Библии есть слова: «Его, отданного в вашу власть по замыслу и предначертаниям Божьим, вы руками язычников пригвоздили к кресту и убили», — написала Авейру на своей официальной странице в социальных сетях.
Ранее Роналду был отстранён от тренировок с основным составом «красных дьяволов», исключён из заявки команды на матч с «Челси» и оштрафован на две недельные зарплаты за то, что покинул скамейку запасных «Манчестер Юнайтед» до окончания матча с «Тоттенхэмом» (2:0).
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