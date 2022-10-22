Варан: игроков просят выразить своё отношение к Катару, но не мы присуждали ЧМ этой стране

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан выразил недовольство по поводу постоянных вопросов о Катаре, которые задают футболистам.



«У футболистов своя зона ответственности, но я считаю несправедливым, что вопрос о стране-хозяйке чемпионата мира постоянно всплывает. Нас просят выразить отношение к Катару, но мы не присуждали чемпионат мира этой стране. Мы здесь не для того, чтобы выносить вердикт. Мы должны уметь заниматься своими делами так, чтобы это не мешало нам быть активными гражданами. Мы не слепые», – приводит слова Варана L'Equipe.



Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Национальная команда Франции является действующим чемпионом мира.