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«Ливерпуль» не выигрывает на выезде в АПЛ уже пять матчей подряд

«Ливерпуль» не выигрывает на выезде в АПЛ уже пять матчей подряд
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Сегодня, 22 октября, «Ливерпуль» уступил в гостях «Ноттингем Форест» (0:1), единственный мяч в ворота мерсисайдцев забил нигерийский форвард хозяев Тайво Авонийи. Это поражение стало пятым подряд для команды Юргена Клоппа в выездных матчах.

До этого на выезде «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2) и «Эвертоном» (0:0) и проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Арсеналу» (2:3). Последний раз «Ливерпуль» выигрывал на выезде в конце прошлого сезона АПЛ — в 37-м туре был обыгран «Саутгемптон» (2:1).

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает седьмое место после 11 сыгранных матчей, набрав 16 очков. В следующем туре команда сыграет с «Лидс Юнайтед».

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