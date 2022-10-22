Мостовой: если бы игра была не в Грозном с «Ахматом», то Талалаев бы не заболел

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию главного тренера московского «Торпедо» Андрея Талалаева, который из-за болезни не отправился со своей командой в Грозный на матч с «Ахматом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, это подозрительно. Если бы игра была не в Грозном и с «Ахматом», то Талалаев бы не заболел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Торпедо» и «Ахматом» состоится завтра, 23 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Московская команда имеет в активе шесть очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы располагаются на седьмой строчке чемпионата, набрав 20 очков.