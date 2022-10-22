Мостовой: если бы игра была не в Грозном с «Ахматом», то Талалаев бы не заболел
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию главного тренера московского «Торпедо» Андрея Талалаева, который из-за болезни не отправился со своей командой в Грозный на матч с «Ахматом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Конечно, это подозрительно. Если бы игра была не в Грозном и с «Ахматом», то Талалаев бы не заболел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч между «Торпедо» и «Ахматом» состоится завтра, 23 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Московская команда имеет в активе шесть очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы располагаются на седьмой строчке чемпионата, набрав 20 очков.
Новость по темеТалалаев из-за болезни не полетел с «Торпедо» в Грозный
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