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РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов

РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов
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Палата РФС по разрешению споров приняла решение наложить на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов за задолженности по соглашению о расторжении контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным и по трансферу полузащитника Бутты Магомедова перед «Аланией». Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед ФК «Алания Владикавказ» и Эльмиром Набиуллиным, установленных настоящим решением», — сказано в заявлении РФС.

Напомним, 27-летний Набиуллин был футболистом подмосковной команды с июля 2021 года по июль 2022 года. Cейчас защитник выступает за «Пари НН».

24-летний Магомедов перешёл в «Химки» в феврале 2022 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 230 тыс.

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