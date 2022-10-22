«Манчестер Юнайтед» интересуется Хаканом Чалханоглу
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Миланский клуб готов расстаться с футболистом в январе за € 35 млн. Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, манкунианцы намерены увеличить глубину полузащиты. «Интер» же готов продать турка из-за финансовых проблем.
28-летний Чалханоглу стал футболистом «Интера» в 2021 году на правах свободного агента, подписав контракт до 2024 года. У «Интера» также есть возможность автоматического продления соглашения ещё на сезон. В нынешней кампании турецкий полузащитник в 13 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил два гола и отдал три результативных передачи.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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