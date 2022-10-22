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Goal: Эрик тен Хаг против ухода Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в январе

Goal: Эрик тен Хаг против ухода Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в январе
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступает против ухода нападающего Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.

Ранее нидерландский специалист отстранил 37-летнего футболиста от тренировок с первой командой и не включил в заявку на матч с «Челси». Это произошло из-за того, что Криштиану покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до его окончания. Позднее он принёс извинения в социальных сетях, но был вынужден тренироваться с командой «Юнайтед» U21, а также выплатил штраф в несколько сотен тысяч фунтов.

Напомним, соглашение Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, истекает в конце сезона.

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