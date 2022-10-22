Валерий Кечинов: «Спартак» должен обыгрывать «Химки» без Абаскаля и Промеса

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о грядущей встрече между красно-белыми и «Химками» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» должен обыгрывать «Химки» без Абаскаля и Промеса. Сейчас команда в очень хорошей форме, а про «Химки» этого не скажешь. Даже эти потери не должны повлиять на результат. Есть Соболев, который в порядке, да и остальные в порядке. Здесь однозначный фаворит — «Спартак». Клуб не должен терять очки в таких играх», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Спартаком» и «Химками» состоится завтра, 23 октября, начало – в 16:30 мск. Напомним, главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль пропустит игру из-за дисквалификации по решению Контрольно-дисциплинарного комитета (в следующем туре он сможет руководить командой со скамейки запасных). Нападающий Квинси Промес не сыграет с подмосковным клубом из-за перебора жёлтых карточек.