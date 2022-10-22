Мостовой сказал, повлияет ли на «Спартак» отсутствие Абаскаля и Промеса в игре с «Химками»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о потерях московского «Спартака» перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Промес — это существенная потеря. Он один из лучших футболистов чемпионата. Интересно будет посмотреть на «Спартак», потому что нас клуб приучил к тому, что Промес очень многое решает в этой команде. Интересно посмотреть, кто возьмёт эти функции на себя.



Что касается Абаскаля, то здесь нечего обращать внимание, так как человек стоит на бровке, а не играет. Есть миллион примеров, когда тренер сидит или удалён. Команда выигрывает всё равно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится завтра, 23 октября. Начало – в 16:30 мск.