Мостовой сказал, повлияет ли на «Спартак» отсутствие Абаскаля и Промеса в игре с «Химками»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о потерях московского «Спартака» перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«Промес — это существенная потеря. Он один из лучших футболистов чемпионата. Интересно будет посмотреть на «Спартак», потому что нас клуб приучил к тому, что Промес очень многое решает в этой команде. Интересно посмотреть, кто возьмёт эти функции на себя.
Что касается Абаскаля, то здесь нечего обращать внимание, так как человек стоит на бровке, а не играет. Есть миллион примеров, когда тренер сидит или удалён. Команда выигрывает всё равно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч «Спартак» — «Химки» состоится завтра, 23 октября. Начало – в 16:30 мск.
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