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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ
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Сегодня, 22 октября, состоится центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Стюарта Атвелла прозвучит в 19:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Аррисабалага — Аспиликуэта, Чалоба, Силва, Кукурелья, Чилуэлл — Лофтус-Чик, Жоржиньо, Маунт, Стерлинг — Обамеянг.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Дало, Варан, Мартинес, Шоу — Эриксен, Каземиро, Санчо, Фернандеш, Антони — Рашфорд.

После десяти проведённых матчей в рамках чемпионата «Челси» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы, подопечные Грэма Поттера набрали 20 очков. «Манчестер Юнайтед» с 19 очками находится на позицию ниже — на пятой строчке.

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