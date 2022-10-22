Иван Игнатьев рассказал о самочувствии. Нападающий «Локо» травмировался и выбыл на месяц

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал своё состояние после полученной на этой неделе травмы.

«Как самочувствие? Нормально. Сколько займёт восстановление? Посмотрим, как пройдёт. Спросите у врачей», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Игнатьев получил травму в матче с подмосковными «Химками» в рамках 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (победа железнодорожников 1:0). После проведённого обследования выяснилось, что у форварда частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава. Согласно прогнозам, на восстановление у футболиста уйдёт до четырёх до шести недель.

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