Иван Игнатьев рассказал о самочувствии. Нападающий «Локо» травмировался и выбыл на месяц
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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал своё состояние после полученной на этой неделе травмы.
«Как самочувствие? Нормально. Сколько займёт восстановление? Посмотрим, как пройдёт. Спросите у врачей», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Игнатьев получил травму в матче с подмосковными «Химками» в рамках 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (победа железнодорожников 1:0). После проведённого обследования выяснилось, что у форварда частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава. Согласно прогнозам, на восстановление у футболиста уйдёт до четырёх до шести недель.
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