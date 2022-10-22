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Холанд забил 17 голов в АПЛ — столько же, сколько Кейн за весь прошлый сезон

Холанд забил 17 голов в АПЛ — столько же, сколько Кейн за весь прошлый сезон
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился дублем в ворота «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. 22-летний футболист довёл количество своих голов в чемпионате Англии до 17. Он забил за 11 матчей столько же, сколько форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн за 37 игр прошлого сезона лиги.

Холанд стал игроком «Манчестер Сити» летом 2022 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В 15 матчах за команду он забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между командами рассчитано до 2027 года. Ранее агент Холанда Рафаэла Пимьента сообщила, что следующий трансфер Холанда может приблизиться к отметке в € 1 млрд.

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