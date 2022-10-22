Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил причины поражения его подопечных в матче с командой «Ноттингем Форест» (0:1).

«Я никогда не видел игры, в которой у одной команды было бы четыре или пять голевых моментов и которые не удалось реализовать. Момент Фирмино в первом тайме, у ван Дейка было две-три возможности. Мы должны были положить конец игре, поэтому пропущенный мяч — это большая ошибка. Мы знали, что это будет трудный матч для нас, на выезде с «Ноттингемом», ведь команда сейчас находится не в лучшей ситуации.



«Это была сверхинтенсивная неделя для нас, со сверхинтенсивными играми. Мы были готовы дать бой, и ребята это сделали. Но как мы не смогли забить со штрафных, я понятия не имею. Физическую готовность я могу объяснить, результат — не совсем.

Мы не можем приехать сюда и ожидать, что создадим 20 моментов против сидящего в обороне «Ноттингема». Но у нас было семь, восемь или девять моментов, в основном на стандартах. Самым большим шансом во втором тайме, вероятно, был удар головой Трента [Александер-Арнольда]. Дело было не в том, что они защищались на мировом уровне и мы не смогли пробиться. Были моменты, но мы их не использовали. Виноваты в этом только мы», — приводит слова Клоппа британское издание The Telegraph.

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