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Карпин прокомментировал упущенную победу «Ростова» над «Факелом» на 90+7-й минуте

Карпин прокомментировал упущенную победу «Ростова» над «Факелом» на 90+7-й минуте
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничьей с «Факелом» (1:1) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Первые 30 минут первого тайма провели очень хорошо. Последние 15 минут первой половины прошли нервно. Во втором тайме тоже хорошо играли, но концовка не получилась. До середины второго тайма всё было спокойно, играли с мячом.

Были моменты, где были сильные стороны и одной, и другой команды. В интенсивности, агрессивности «Факел» нас превзошёл, в плане удержания мяча и выхода из обороны в атаку мы смотрелись лучше соперника», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.

Напомним, «Ростов» вёл 1:0 благодаря голу Даниила Глебова на 50-й минуте. На 90+7-й «Факел», игравший в меньшинстве с первого тайма, реализовал пенальти. Точный удар нанёс Георгий Гонгадзе.

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