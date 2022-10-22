Гвардиола высказался о победе над «Брайтоном» в матче 13-го тура АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

«В целом я доволен набранными очками, потому что это была сложная игра. Комплименты моим игрокам. Я говорил вчера и в перерыве о том, насколько эта игра может быть тяжёлой. В конце концов, мы сделали это», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».

«Манчестер Сити» набрал 26 очков и сократил отставание от «Арсенала» до одного очка. Однако у команды Микеля Артеты матч в запасе. В следующем туре горожане сыграют с «Лестером» в гостях, но до этого встретятся с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

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