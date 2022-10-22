«Локомотив» — «Динамо»: Захарян вывел гостей вперёд прямым ударом со штрафного

Сегодня, 22 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» встречается с «Динамо». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 63-й минуте «Динамо» вышло вперёд (2:1). Полузащитник бело-голубых Арсен Захарян забил гол прямым ударом со штрафного. Голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме дезориентировал рикошет от футболиста в стенке.
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов (оба — Краснодар). В роли резервного рефери выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Динамо» набрало 20 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
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