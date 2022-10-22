Гол Ляказетта принёс «Лиону» победу над «Монпелье»
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Сегодня, 22 октября, в матче 12-го тура чемпионата Франции «Монпелье» принимал на своём поле «Лион». Игра проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«Лион» открыл счёт на 33-й минуте – гол забил Уссем Ауар, ассистировал ему Александр Ляказетт. На 70-й минуте «Монпелье» сравнял счёт усилиями Элье Ваи. Однако последнее слово в матче осталось за «Лионом» — на этот раз Александр Ляказетт сам отметился забитым мячом. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «ткачей».
«Лион» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. «Монпелье» (12 очков) — на 11-м месте в турнирной таблице.
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