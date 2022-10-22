«Реал» — «Севилья»: Бензема не попал в заявку на матч, Иско сыграет против бывшей команды

Сегодня, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Сыграют местный «Реал» и «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:



«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Винисиус, Родриго, Менди.



«Севилья»: Боно, Навас, Монтьель, Гудель, Маркао, Теллес, Торрес, Ракитич, Жордан, Ламела, Иско.

Отметим, что в окончательную заявку на матч не попал действующий обладатель «Золотого мяча» француз Карим Бензема. У «Севильи» на поле появится Иско, выступавший за «Реал» с 2013 по 2022 год.

«Реал» в 10 матчах набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице первое место. «Севилья» (10) — 13-е.