Дмитрий Булыкин: «Динамо» — молодцы, а «Локомотив» пока очень плохо выглядит

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников со счётом 1:3 в матче с московским «Динамо».

«Динамо» — молодцы, а «Локомотив» пока очень плохо выглядит. Есть надежда, что команда поработает в зимнюю паузу, а затем сможет исправить ситуацию в турнирной таблице», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

После этой победы «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. У «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте, в зоне стыковых матчей. В следующем туре «Динамо» встретится дома с «Химками», а «Локомотив» сыграет в ещё одном дерби — с ЦСКА.