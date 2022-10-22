Сергей Степашин высказался о победе «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о победе бело-голубых в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1).

«Хорошая игра, хорошая победа: честная и чистая. Федя забил 100-й гол. Всех поздравил», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 22 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» встретился с «Динамо». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

«Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте.