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Стерлинг ни разу не забил в 24 матчах с «Манчестер Юнайтед»

Стерлинг ни разу не забил в 24 матчах с «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг не смог отличиться в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1). 27-летний футболист провёл 24-ю игру с манкунианцами, но ни разу не забил в их ворота, отметившись двумя результативными передачами.

После этой встречи положение команд в турнирной таблице не изменилось. «Челси» остался на четвёртой строчке, набрав 21 очко, а «Манчестер Юнайтед» на пятой, у команды 20 очков.

Стерлинг, перешедший в команду летом 2022 года из «Манчестер Сити», забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 13 матчах за новый клуб. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

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