Сергей Степашин: Сёмин точно не вернётся тренером в «Локомотив»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о том, вернётся ли бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратно в стан железнодорожников.

«Сёмин точно не вернётся тренером в «Локомотив». То, что с ним надо советоваться — это совершенно очевидно. Тренером уже не надо. Я бы ему сам не посоветовал, тем более мы друзья», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. У «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте, в зоне стыковых матчей. В следующем туре «Динамо» встретится дома с «Химками», а «Локомотив» сыграет в ещё одном дерби — с ЦСКА.