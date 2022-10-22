Сергей Степашин: может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ? Нет, вы что?

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о том, вылетит ли «Локомотив» из Российской Премьер-Лиги по окончании нынешнего сезона.

«Может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ? Нет, вы что? Ещё столько играть. Выправит ли Галактионов? Пускай сначала придёт. Я знаю нового председателя совета директоров как спортивного человека, умеющего работать, тонко понимающего футбол. На мой взгляд, всё получится», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня состоялся матч между «Динамо» и «Локомотивом», где победу отпраздновали игроки бело-голубых — 3:1. После этой победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. У «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте.