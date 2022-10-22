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Степашин — о «Локо»: если есть кому разбираться с немецким проектом, то пусть разбираются

Степашин — о «Локо»: если есть кому разбираться с немецким проектом, то пусть разбираются
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал влияние уволенных немецких специалистов, главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна, из «Локомотива».

«Надо ли разобраться с немецким проектом? Если есть кому разбираться, пускай разбираются», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня состоялся матч между «Динамо» и «Локомотивом», где победу отпраздновали игроки бело-голубых — 3:1. После этой победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. У «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте.

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