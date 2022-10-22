Шунин — о победе над «Локо»: чёрная форма символизировала, что мы должны выйти и биться

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 3:1 в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые вышли на поле в чёрной форме в честь 93-го дня рождения легендарного футболиста команды Льва Яшина.

«Сегодня главное не сейвы, а то, насколько мы были заряжены и бились. Такой праздник, важный день для нас. Мы хотели победить, плюс форма чёрного цвета символизировала, что мы должны выйти и биться, побеждать. Большой праздник болельщиков и для нас всех. Я очень рад, что мы выиграли и двигаемся дальше», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. У «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте.