Шунин объяснил, за счёт чего «Динамо» удалось одержать волевую победу над «Локомотивом»
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказал своё мнение о том, благодаря чему его команде удалось одержать волевую победу над «Локомотивом» со счётом 3:1.
«Неприятно пропускать в самом начале игры. Но тот настрой, который у нас был, не позволил ни в коем случае горевать и переживать. Мы буквально через минут десять взяли всё в свои руки, двигали вперёд, играли в прессинг. Соответственно, пришёл один быстрый гол, второй гол забили.
В раздевалке много говорили. Все были готовы выйти во втором тайме и цепляться за каждый мяч и вырывать. Это привело ко второму голу и к третьему. Будет несправедливо говорить, что мы сегодня не заслужили победу», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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