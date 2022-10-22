«Локомотив» нанёс всего три удара по воротам в матче с «Динамо»
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В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» обыграло «Локомотив» со счётом 3:1. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена». Бело-голубые не только владели игрой, но и имели существенное статистическое преимущество.
Так, «Локомотив» нанёс всего три удара по воротам соперника за матч (два из них в створ). В активе «Динамо» 23 удара (11 в створ). Владение мячом – 55% на 45% в пользу бело-голубых. Также они подали восемь угловых, в то время как «Локомотив» — всего два.
Напомним, «Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
Новость по теме«Локомотив» уступил «Динамо» и остался в зоне стыковых матчей
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